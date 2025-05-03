Bankaların net kârı 3 ayda %35 büyüdü

Bankacılık sektörünün toplam net kârı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 216,1 milyar liraya yükseldi. Bankalar geçen yılın ocak-mart döneminde 160,1 milyar lira net kâr elde etmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, bankaların toplam aktifleri 36,1 trilyon lira düzeyinde hesaplanırken, toplam krediler 17,6 trilyon lira büyüklüğe ulaştı.