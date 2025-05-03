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Bankaların net kârı 3 ayda %35 büyüdü

Bankaların net kârı 3 ayda %35 büyüdü

04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bankacılık sektörünün toplam net kârı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 216,1 milyar liraya yükseldi. Bankalar geçen yılın ocak-mart döneminde 160,1 milyar lira net kâr elde etmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, bankaların toplam aktifleri 36,1 trilyon lira düzeyinde hesaplanırken, toplam krediler 17,6 trilyon lira büyüklüğe ulaştı.


YABANCI TAHVİL VE HİSSEDE ALIMA GEÇTİ

Öte yandan, yabancı yatırımcı 10 hafta sonra tahvilde alıma geçti. Hissede de yabancı alımı sürdü. Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Nisan haftasında 92 milyon dolar net hisse alımı yaptı. Yabancı yatırımcının aynı hafta tahvilde net alımları 476,7 milyon dolar oldu.


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