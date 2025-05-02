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Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

10:202/05/2025, Cuma
AA
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Borsa İstanbul.
Borsa İstanbul.

Borsa İstanbul, yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,47 artışla 9.120,98 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,26 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 9.120,98 puandan başladı.

Çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybederek 9.078,43 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.120,98 puana çıktı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,26 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik alınan sinyallerle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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