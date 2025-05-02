En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,26 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.