Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevduat ve fon gelirlerine uygulanan stopaj oranlarında herhangi bir güncellemeye gitmedi. Mevcut vergi kesintisi oranlarının geçerlilik süresi ise 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mevduat hesaplarında 6 aya kadar vadelerde yüzde 15, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 12, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 stopaj oranı uygulanmaya devam edecek. Bu oranlar, 2023 yılında yapılan düzenlemelerle artırılmıştı.
31 Temmuz'da kadar geçerli olacak
Böylece yatırımcılar, bu enstrümanlardan elde ettikleri kazançlarda stopaj kesintisine tabi tutulmayacak.
Uzmanlar, sürenin uzatılmasının piyasalarda belirsizliğin önüne geçeceğini ve yatırımcı güvenini artıracağını belirtiyor.