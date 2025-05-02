Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mevduat hesaplarında 6 aya kadar vadelerde yüzde 15, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 12, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 stopaj oranı uygulanmaya devam edecek. Bu oranlar, 2023 yılında yapılan düzenlemelerle artırılmıştı.