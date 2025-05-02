Arsa teslimleri temmuzda: Tahsis süreci başladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, yıl sonuna kadar 1,5 milyon vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayacak 430 bin 800 konutun tamamlanacağını belirtti. TBMM KİT Komisyonu’nda konuşan Sungur, bugüne kadar 1,6 milyonu aşkın konut inşa ettiklerinin altını çizerek, 70 bin olan yıllık konut üretimini bu yıl üçe katlayacaklarını belirtti. Sosyal konut projeleri kapsamında şu an 1.400 şantiyede 371 bin konut ve diğer yapıların inşasının sürdüğünü söyleyen Sungur ayrıca ‘İlk Evim Arsa Projesi’ kapsamında 63 bin hak sahibine arsaların tahsis sürecinin başladığını ve temmuzda tamamlanacağını açıkladı.





İLK 4 AYDA 92 BİN 744 KONUTUN İHALESİ YAPILDI

Geçtiğimiz yıl 154 bini deprem konutu olmak üzere toplam 213 bin 800 konutun ihale edildiğini, 126 bin konutun ise teslim edildiğini aktaran Sungur, bu yılın ilk dört ayında ise 92 bin 744 konutun ihalesinin tamamlandığını söyledi. Yıl sonuna kadar 217 bin konutun daha ihalesini planladıklarını belirten Sungur, sosyal konut projeleriyle ilgili olarak ise, “Şu an bin 400 şantiyede 371 bin konut ve diğer yapıların inşaatı sürüyor” şeklinde konuştu.





TESLİM EDİLEN DEPREM KONUTU 453 BİNİ BULACAK

50 bin sosyal konut kampanyasında 54 bin 963 konutun inşaatına başlandığını kaydeden TOKİ Başkanı Sungur, “Tamamına yakını hak sahiplerine teslim edildi. 100 bin sosyal konutta ise 98 bin 322 konutun ihalesi yapıldı, 58 bin 84’ü teslim edildi” diye konuştu. 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında ise bugüne kadar 168 bin 113 konutun ihalesinin yapıldığını belirten Sungur, “Şu an 30 bin 946 konutun ihalesini ilan ettik, 24 bin 380 konutu teslim ettik. 2025 Haziran ayı sonuna kadar 250 bin hedefimiz için kalan konutlarımızın da ihalelerini yapacağız” açıklamasını yaptı. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kalıcı konut çalışmalarına da değinen Sungur, “11 ilde toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapıldı. 201 bin konut teslim edildi, yıl sonunda bu rakam 453 bine ulaşacak” bilgisini paylaştı.





SAZLIDERE’NİN TAMAMI SOSYAL KONUT

Konuşmasında İstanbul’da yürütülen çalışmalarla ilgili son durumu da paylaşan Mustafa Levent Sungur, “İstanbul’da sosyal konut kapsamında 125 bin 428 konut ürettik. Bunların 81 binini teslim ettik, 44 bin 610’unun inşaatı sürüyor. İstanbul'da 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmaları devam ediyor” dedi. Sazlıdere’de yapılan konutlara ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Sungur, “Buradaki tüm konutlar, 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında. Hiçbiri lüks konut değil. İnşaatlar, imar planı, ruhsat ve iskan işlemleri tamamlanmadan başlamaz” dedi.





İNDIRIM KAMPANYASI MÜJDESI

Faizsiz konut kredileriyle ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, şunları söyledi: “İdaremizin son indirim kampanyası 23 Eylül 2024 tarihinde yapıldı. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda bu yıl da yenisi düzenlenecek. Yeni konut kampanyamızı bu yıl içinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu kampanya özellikle sosyal konut ihtiyacının karşılanması ve konut piyasasının regüle edilmesi noktasında önemli bir sosyal şehircilik projesi olacak.”





11 İLDE ALTYAPI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Deprem sonrası yeniden inşa süreciyle ilgili konuşan İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Recep Türk ise deprem altyapı çalışmalarında 13 milyar TL maliyetli 128 işin tamamlandığını, 38 milyar TL tutarında 53 işin sürdüğünü ve 67 milyar TL maliyetli 102 işin ise planlama aşamasında olduğunu kaydetti. Deprem bölgesi için “2025 yılı ortasında altyapı sorunlarının büyük bölümü çözülecek” diyen Türk, “5 milyar avroyu aşan uluslararası yatırımın önünü açtık” dedi. İLBANK’ın deprem bölgesindeki çalışmalarının uzunluğunun 11 bin kilometre olduğunu belirten Türk, “Ülkemizin çevre uzunluğu kadar altyapı işi yaptık” dedi.



