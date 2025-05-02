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Gıda ihracatına teknik destek

Gıda ihracatına teknik destek

Ali Kürşat Büyükada
04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin gıda ve tarım ürünleri ihracatında alıcı ülkelerin standartlarına göre teknik düzenleme içeren proje hayata geçti. Hedef, kalite standartları, laboratuvar analizleri, etiketleme kurallarında ülke ve ürün özelinde adımlar atmak.

İhracatta 2025 yılı için belirlenen yeni pazar stratejileri kapsamında, tarımsal ürün ihracatında ülke ve ürün özelinde kapsamlı analizler yapılacak. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın birlikte hayata geçireceği Gıda ve Tarım İhracatında Teknik Engellerin Aşılması (GATE) projesi ile gıda ürün gruplarında ihracatın halihazırda yapılamamasının ardındaki teknik ve idari engellerin ayrıntılı bir görünümü çıkarılacak. ABD, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye karşı gıda ihracatında yeni stratejiler hazırlanacak. Bu sayede gıda ve tarımsal ürünler ihracatında engeller kaldırılacak ve artış sağlanacak.


ÜRETİCİYE ÖZEL EĞİTİM

Proje kapsamında üretimden kaynaklanan ve ihracatçıların karşılaştığı kalite standartları, laboratuvar analizleri, pestisit kalıntısı sınırları, etiketleme kuralları ve sertifikasyon gibi teknik düzenlemelere karşı çözüm odaklı adımlar atılacak. Aynı zamanda üretici ve ihracatçılara yönelik eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve teknik altyapı desteği de sunulacak. Ülke ve ürünlere özel stratejik yaklaşımlar belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihracatı yapılacak ürünlerin üretim hacminin ilgili pazarların talebini karşılayabilecek yeterliliğe sahip olup olmadığı kontrol edilecek. İhracattan önce iç planlamalar da gerçekleştirilecek. Herhangi bir ürüne yurt dışından talep olması durumunda öncelikle Türkiye’de bu ürünün kullanım alanları ve tüketim miktarı belirlenecek.


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