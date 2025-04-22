İDAŞ’tan 24 ülkeye ihracat

Bilecik Bozüyük’teki 80 bin metrekarelik entegre tesislerinde, günlük 1.200 yatak, 900 döşemeli ürün ve 2.000 adet beyaz tekstil üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren İDAŞ, 2025 itibarıyla hem iç pazarda hem de ihracatta büyüme ivmesini artırıyor.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı, İDAŞ CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, Pazarlama Müdürü Şahin Şişman ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Esra Şişman Sarıgöl’ün katılımıyla gerçekleşti. Yıllık grup cirosunu 7 milyar TL'ye ve 24 ülkeye ihracatın payını da yüzde 11’lere çıkardıklarını belirten Salih Şişman, kısa vadede ise cirodaki ihracat oranını yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Salih Şişman, “24 ülkeye ihracat yaparak global pazardaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Markalı yatak üreticileri segmentinde yüzde 20’lik pazar payıyla sektörün güçlü oyuncuları arasındayız” dedi.