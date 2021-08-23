Ekonomi BAT Türkiyeden sıfır karbon ayak izi seferberliği
İŞ DÜNYASI

BAT Türkiye’den 'sıfır karbon ayak izi' seferberliği

Dünyanın en saygın yenilenebilir enerji kuruluşlarından IRECS International tarafından verilen “I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası”nı Samsun Fabrikası’nın ardından genel merkez ve bölge müdürlükleri için de almaya hak kazanan BAT Türkiye, böylece toplamda 4500 tonun üzerinde karbon emisyonunu sıfırlayacak.

Haber Merkezi AA
​BAT Türkiye’den “sıfır karbon ayak izi” seferberliği
Foto/arşiv

Financial Times’in İklim Liderlerinden BAT, “Daha İyi Bir Gelecek” olarak yeniden şekillendirdiği stratejisinin merkezinde sürdürülebilirlik gündemi ve taahhüt ettiği hedefleri yer alıyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 19 yılı aşkın süredir yer alan ve diğer önemli bağımsız kurumlarının değerlendirmeleri ile sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli yol kat eden BAT, sürdürülebilirlik konusunu bir adım ileri taşımaya kararlı. BAT’nin hedefleri arasında 2030 yılı itibarıyla karbon atığını sıfırlamak ve 2030 için taahhüt edilen çevresel hedefleri 2025 yılına kadar gerçekleştirmek yer alıyor. Öncelikli enerji tasarrufu olmak üzere kapsamlı ve bütünsel bir sürdürülebilirlik ajandasıyla temiz enerji alanında yatırımlarına hız veren BAT Türkiye, Hollanda merkezli “International Renewable Energy Certificate Standard” (IRECS) tarafından da verilen “Uluslararası Yenilenebilir Enerji” sertifikasını da alarak bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

Samsun Fabrikası’nda hedef: Sıfır karbon ayak izi

BAT Türkiye, Samsun’da 520 bin metrekare alana kurulu olan fabrikasında geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak elektrik enerjisinde karbon ayak izini sıfıra indirdi. Bu yıl 9.100.000 kWh olan elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan BAT, böylece 4148 ton karbon emisyonunu sıfıra indirdi.

I-REC sertifikasının gerektirdiği şekilde tüm süreçlerde odağına sürdürülebilirliği alan şirket, aynı prensipleri İstanbul’daki genel merkez ve bölge müdürlükleri için de uygulamaya geçirdi. Böylece şirket, İstanbul Genel Merkez ve bölge müdürlüklerinde bu yıl itibariyle 417 ton karbon emisyonunu sıfırlayarak, satın aldığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini sağlayacak.

İstanbul Genel Merkez’de LEED Platin Sertifikası

Daha verimli, daha yeşil ve daha sosyal bir çalışma ortamı yaratma ve çalışan verimliliğini artırma hedefi ile yola çıkan BAT Türkiye’nin ofisi LEED Platin sertifikasına sahip. Birçok çevre ve insan dostu özelliğiyle öne çıkan ofis, yağmur suyu yönetiminden verimli su kullanımına, enerji tasarrufundan verimli aydınlatma teknolojilerine kadar karbon ayak izini sıfırlayan uygulamaları bünyesinde barındırıyor. Merkez ofiste herhangi bir baz binaya kıyasla aydınlatmada yüzde 25, ısıtma, soğutma ve havalandırmada yüzde 40 ve suda yüzde 35 tasarruf sağlanıyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Plantin sertifikasına uygun olarak tasarlanan genel merkez, kağıt israfını en aza indirecek şekile tasarlandı. Günlük depolama ve teknoloji ihtiyaçlarının simülasyonu yapılarak hareket edilen ofiste, tüm depolama stratejisi değerlendirilip yeniden oluşturuldu. Kâğıtsız ofis için yatırım ve ortak davranış prensipleri belirlendi. Günlük kullanılan dosya ve kâğıt kapasitesinde %65’lere varan düşüş sağlandı.

Financial Times’ın Avrupa İklim Liderleri listesinde

İklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedileceği tarım sektöründe sürdürülebilir kaynak kullanımı ve yeni nesil tarım teknikleri konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi için de önemli yatırımlar yapan British American Tobacco (BAT) sürdürülebilirlik alanında bütün dünyanın dikkatle izlediği listelerde üst sıralarda yerini koruyor.

Financial Times’ın bu yıl ilk defa açıkladığı ‘’Avrupa iklim liderleri’’ listesine sera gazı emisyonlarındaki düşüş oranları, emisyon yoğunluğunun azaltılması için yaptığı çalışmalar ve Karbon Saydamlık puanı ile girmeye hak kazanan BAT, listede kendi kategorisinde Karbon Saydamlık Skoru ile 3. Sırada yer alıyor. Londra Borsası'na kote olan piyasa değeri en büyük 100 şirketin dahil olduğu Financial Times Stock Exchange- FTSE 100 endeksinde, ESG notu en yüksek üçüncü şirket olan BAT’nin Sürdürülebilirlik alanında uzun vadeli çözümler üretmek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak adına dünya genelinde toplam 7 Ar-Ge merkezi ve teknoloji merkezi bulunuyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin tek tütün firması

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 19 yılI aşkın süredir yer alan BAT, 61 farklı sektörden yaklaşık 3.500 şirketin sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) en yüksek puanlı tütün şirketi oldu. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde şirketlerin, etik hususlar konusundaki yönetim anlayışı, ürün sorumluluğu, finansman faaliyetleri, çevresel ve sosyal performansları, iklim değişikliği ile ilgili aldığı önlemler ve çalışanlara, insan haklarına gösterilen saygı gibi kriterlerin değerlenmesi ile yer alıyor. 2020 yılında DJSI’de 23 kategoriden 13’üne liderlik ederek en yüksek puanlı tütün şirketi olmaya hak kazanan BAT, 7 kategoriden ise %100 puan aldı. Şirketlerin global çaptaki yatırımlarının ve borsa performanslarının ölçümü konusunda en güvenilir endekslerden biri olan ve finansal piyasalarda uzun süredir varolan Morgan Stanley Capital International (MSCI) endeksinde BBB notu aldı.

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