Ekonomi TOKİ İzmirde 285 konutu açık artırma ile satışa sundu
EMLAK

TOKİ İzmir’de 285 konutu açık artırma ile satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 285 konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

Haber Merkezi İHA
TOKİ İzmir’de 285 konutu açık artırma ile satışa sundu
Arşiv

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. Konutlar altı ay içinde teslim edilecek.


Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.

Başvurular 25 Ağustos’ta başlayacak


Müzayede 09 Eylül 2021, Perşembe günü saat 11.00’de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.
Açık artırmaya başvurular 25 Ağustos’ta başlayacak. Ayrıca 09 Eylül 2021 Perşembe günü de (açık artırma gününde) Türkiye Halk Bankası tüm şubelerine başvuru yapılabilecek.
Satışa ilişkin detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKi 1 milyon konut yaptı
EKONOMİ
TOKi 1 milyon konut yaptı

TOKİ'den dokuz ilde 60 ay taksitle satılık arsa
EKONOMİ
TOKİ'den dokuz ilde 60 ay taksitle satılık arsa
Abone Ol Google News
Aslan son nefeste kazandı

Aslan son nefeste kazandı

​Galatasaray'a 3 puanı en çok eleştirilen isim kazandırdı.
Süper LigdeTrabzonspor fırtınası

Süper Lig'de
Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
İkinci elde yaprak kımıldamıyor: Galericiler can sıkıntısından sürekli araç temizliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan milli sporcular ile bir araya geldi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar...

Haritalar'da yeni dönem

Haritalar'da yeni dönem

​Google Haritalar otoyol ücretlerini göstermeye başlıyor.

2022 ve 2023'teki memur zam oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Hidroelektrik santrallerinin (HES) önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Birpınar, yazısında 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketine barajı patlayan bir HES'in neden olduğu' iddiasını da rakamlarla bir kez daha yalanladı.
Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Dünya

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.