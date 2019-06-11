Ekonomi Bayramda 1 milyon kişi ziyaret etti
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Highway AVM’yi bayramda 1 milyon kişi ziyaret etti

Bayramda 1 milyon kişi ziyaret etti

Bolu’da, Highway Outlet AVM, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı.

Haber Merkezi IHA
Highway Outlet AVM
Highway Outlet AVM

Bolu Dağı A.Ş. bünyesinde Polis Bakım ve Yardım Sandığı(POLSAN) tarafından işletmeciliği yürütülen, Avrupa’nın en büyük otoyol hizmet tesisi, Alışveriş ve Yaşam Merkezi Highway Outlet, dokuz günlük bayram tatili boyunca, hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen gurbetçi akınına uğradı.

31 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Ramazan Bayramı tatili, 9 Haziran Pazar günü sona ererken, Highway Outlet bu yoğun dönemde 1 milyon kişiyi ağırlayarak bayram geleneğine ve ziyaretçi rekoruna bir yenisini daha eklemiş oldu.

Dünya çapında 100’den fazla ünlü marka, yemek ve eğlence alanlarıyla hem otoyoldan hem de D-100 girişinden bağlantısı bulunan Highway’de otopark alanları yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış oldu.

Alışveriş Merkezi bünyesinde Bolu Dağı A.Ş. tarafından işletilen oteller otoyolun hareketlenmesiyle birlikte dolup taşarken, yine Highway Outlet bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonları da bayram tatili boyunca akaryakıt satışında maksimum seviyeye ulaştı.

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