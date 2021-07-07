Ekonomi Bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 liraya yükseldi

Altı ayda bir artan bedelli askerlik tutarında yeni rakam belli oldu. Buna göre, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik 43 bin 150 liraya yükseldi.

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
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Bedelli askerlik ücreti, altı ayda bir artış kaydediyor. 2018 yılında 15 bin lira olan bedelli askerlik, 3 yıl içinde kademeli olarak yükseldi. Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılından bu yana ücret yüzde 38 arttı. Habertürk'ün haberine göre; 2021 Temmuz ve Aralık aylarını kapsayan dönemde bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ YIL NE KADARDI?

2011'de 30 bin TL olan bedelli askerlik; 2014'te 18 bin TL, 2018'de 15 bin TL, 2019 Haziran'da ise 31 bin 343 TL olarak gerçekleşti. 2019 Temmuz-Aralık'ta 33 bin 230 TL, 2020 Ocak-Haziran'da 35 bin 54 TL, 2020 Temmuz-Aralık'ta 37 bin 70 TL ve 2021 Ocak-Haziran'da 39 bin 788 TL şeklinde belirlendi.

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DÖVİZLE BEDELLİ ASKERLİK

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bedelli askerlik ödemelerini dövizle gerçekleştirebiliyor. Türk Lirası karşılığındaki ücretin döviz cinsinden hesaplanmasıyla ücret ödemesi yapılıyor.

Bedelli askerlikte 2021 ücreti belli oldu
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Bedelli askerlikte 2021 ücreti belli oldu

İşte yıllara göre bedelli askerlik tutarları:

  • 2011: 30.000 TL
    2014: 18.000 TL

  • 2018: 15.000 TL
    2019: Haziran - 31.343 TL

    2019: Temmuz - Aralık - 33.230 TL2020: Ocak - Haziran - 35.054 TL2020: Temmuz - Aralık - 37.070 TL2021: Ocak - Haziran - 39.788 TL2021: Temmuz - Aralık - 43.150 TL

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