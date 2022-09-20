Ekonomi Belçikada inşaat krizi Şirketlerinin yarıdan fazlası projeleri durdurdu
EMLAK

Belçika'da inşaat krizi: Şirketlerinin yarıdan fazlası projeleri durdurdu

Belçika'da faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin yüzde 53'ü tedarik sorunları ve artan maliyetler gibi sebeplerle projeleri durdurma kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Belçikada inşaat krizi: Şirketlerinin yarıdan fazlası projeleri durdurdu
Foto/arşiv

Belçika İnşaat Konfederasyonu (Embuild), ülkede yapı sektörünün durumuna ve son dönemde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkedeki inşaat şirketlerinin yarısının teslimat sorunları, malzeme fiyatları veya müşteri talepleri nedeniyle bir süre için faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Embuild'in 6-13 Eylül'de 317 müteahhitle bir anket çalışması yaptığına dikkati çekilen açıklamada, inşaat şirketlerinin yüzde 53'ünün faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, müteahhitlerin yüzde 40'ının yapı malzemeleri tedarikindeki sorunlar, yüzde 25'inin malzeme fiyatları nedeniyle işe ara verdiğine işaret edilerek, yapı malzemelerinin fiyatı ve teslimatı açısından işlerin iyiye gitmediği kaydedildi.

İnşaatçıların yüzde 30'unun müşterilerinin talebi nedeniyle işleri geçici bir süre askıya aldığı ifade dilen açıklamada, bunun mali ve teknik sebeplerden kaynaklandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, inşaat şirketlerinin yarıdan fazlasının teslimat sorunları, yüksek malzeme fiyatları, müşteri isteği ve yüksek enerji fiyatları gibi çeşitli nedenlerle gelecek 3 ay içinde bir veya daha fazla şantiyeyi geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı belirtildi.

THY'den avantajlı bilet kampanyası
EKONOMİ
THY'den avantajlı bilet kampanyası

Bakan Kirişci Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı
GÜNDEM
Bakan Kirişci Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı

Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Sekiz gemi daha yola çıktı
GÜNDEM
Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Sekiz gemi daha yola çıktı

TOKİ'den sosyal konut dolandırıcılarına karşı uyarı: İtibar etmeyin
EKONOMİ
TOKİ'den sosyal konut dolandırıcılarına karşı uyarı: İtibar etmeyin
Siyah duman gökyüzünü kapladı

Siyah duman gökyüzünü kapladı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın.
Kraliçe evlenmek için bakın ne yapmış?

Kraliçe evlenmek için bakın ne yapmış?

​Duyanları hayrete düşürecek 10 tuhaf gerçek.
Kurtalan Kaymakamı Tekinden damadını belediyede işe aldırdığını iddia eden CHPli Sarıbala: İlk evladımı aralıkta kucağıma alacağım

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

​Araştırma yayımlandı

​Bu tarihe dikkat

​Üretici fiyatları rekor seviyede

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.