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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine gelen 2 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.
İstanbul'da benzinin litresi dün 34 lira 5 kuruştan 36 lira 5 kuruşa yükseldi.
Motorine fiyat değişimi kayda geçmezken, gazyağı 30 lira 5 kuruştan 30 lira 87 kuruşa yükseldi.
Güncel akaryakıt fiyatları
- Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
- Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.