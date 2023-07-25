Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 82,94 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Benzin fiyatlarına 2 lira zam geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel benzin, mazot litre fiyatları.