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Ekonomi

Benzinde tabela değişti

25 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

09:24 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine gelen 2 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.

İstanbul'da benzinin litresi dün 34 lira 5 kuruştan 36 lira 5 kuruşa yükseldi.

Motorine fiyat değişimi kayda geçmezken, gazyağı 30 lira 5 kuruştan 30 lira 87 kuruşa yükseldi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul
'da 25 Temmuz akaryakıt fiyatlarına göre benzin 36 lira 5 kuruşa, motorin 33 lira 87 kuruşa satılıyor.
Ankara
'da 36.53 TL'ye, motorin 34.35 TL'ye satılıyor.
İzmir
'de ise benzin 36.63 TL'ye, motorin 34.53 TL'ye satılıyor.
  • Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
  • Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


Akaryakıtta fiyatlar değişiyor (25 Temmuz 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor (25 Temmuz 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 82,94 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Benzin fiyatlarına 2 lira zam geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel benzin, mazot litre fiyatları.


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#fiyat
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