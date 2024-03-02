BİM'den Hatay'a 21 yeni mağaza

BİM, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin yaralarını sarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgenin ayağa kalkması için destek veren BİM, Hatay'da 21 yeni mağaza açılışı gerçekleştirdi. Deprem sonrasında kalıcı kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yerel kooperatif ve kadın girişimcilerle birlikte geliştirdiği iş modellerini de devreye alan BİM, yeni mağazalarıyla birlikte bölgedeki 127 mağazasında yerel ekonomi ve istihdama da can suyu olmayı hedefliyor.

TOPLUMUN BİR PARÇASIYIZ

BİM, Hatay’da depremden sonra açtığı 25 mağazayla birlikte 1 yıl içinde toplam 46 mağazaya ulaşmış oldu. Depremin ülkeyi sarsan ve vatandaşların hayatında derin izler bıraktığını belirten BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu, "Depremin ilk gününden itibaren BİM olarak bölgeye olan desteğimizi sürdürmek için hiç durmadık. Böylesi bir dönemde bölgenin güçlenerek ayağa kalkması için tüm gücümüzle çalışmak öncelikli görevimiz oldu" dedi. Dortluoğlu, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için 10 mağazanın, konteyner kentlerin yanında yer aldığını sözlerine ekledi.

Haluk Dortluoğlu

225 kişiye istihdam sağlandı

Yeni açılan mağazalarda bölgeye mevcuda ek olarak yaklaşık 100 kişilik daha istihdam sağlanacağını ve son 1 yıl içinde açılan mağazalarla toplamda yaklaşık 225 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Haluk Dortluoğlu, şöyle konuştu: "Erzin Kadıneli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nden tedarik edeceğimiz reçel, zahter gibi yöresel ürünlere de Hatay bölgesindeki mağazalarımızda yer vereceğiz. Yaralarımızı tek yürek, hızlıca saracağız.”







