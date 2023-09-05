Bir ayda 312 bin 339 gayrimenkul el değiştirdi

İşlemlerin 119 bin 547'sini konut, 55 bin 570'ini arsa, 101 bin 104'ünü tarla, 11 bin 758'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

İstanbul'u 18 bin 622 satışla Ankara, 13 bin 68 ile İzmir, 11 bin 486 ile Konya, 10 bin 978 ile Bursa, 9 bin 569 ile Antalya, 8 bin 251 ile Tekirdağ, 8 bin 36 ile Gaziantep, 7 bin 934 ile Balıkesir, 6 bin 975 ile Mersin takip etti.