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Ekonomi

Bir ayda 312 bin 339 gayrimenkul el değiştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ağustos'ta 312 bin 339 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Söz konusu satışlardan 5 milyar 109 milyon 465 bin 415 lira tapu harcı geliri sağlandı.

11:44 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ülke genelinde ağustosta 312 bin 339 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi,


Bu satış işlemlerinden 5 milyar 109 milyon 465 bin 415 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İşlemlerin 119 bin 547'sini konut, 55 bin 570'ini arsa, 101 bin 104'ünü tarla, 11 bin 758'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.


Ağustos'ta kayda geçen işlemler, 275 bin 556 gayrimenkul satışının yapıldığı Temmuz ayına göre yüzde 13 arttı.


En çok gayrimenkulün satıldığı il, 29 bin 992 ile İstanbul oldu.


İstanbul'u 18 bin 622 satışla Ankara, 13 bin 68 ile İzmir, 11 bin 486 ile Konya, 10 bin 978 ile Bursa, 9 bin 569 ile Antalya, 8 bin 251 ile Tekirdağ, 8 bin 36 ile Gaziantep, 7 bin 934 ile Balıkesir, 6 bin 975 ile Mersin takip etti.






#Gayrimenkul satışları
#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
#Konut satışı
#Arsa satışı
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