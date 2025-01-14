Bir milyonu aşkın üreticiye finansman

Türkiye’de tarım bankacılığı, ülkenin ekonomik kalkınmasında ve tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasında stratejik bir rol oynuyor. Tarım bankacılığı, üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda tarımsal altyapının güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Türkiye’de son yıllarda ciddi gelişim sağlayan bu alanda, çiftçiler, tarım işletmeleri ve kooperatifler başta olmak üzere tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlara hizmet sunuluyor. Tarım bankacılığı faaliyetleri kapsamında kredi kullanan üretici sayısı 1 milyonu aştı. Bu da tarım bankacılığının erişim kapasitesinin hızla genişlediğini gösteriyor.

DAHA FAZLA YATIRIM GEREKİYOR

Tarım bankacılığı hizmet sahası, 2024 itibarıyla sadece finansal destekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda teknoloji odaklı yeniliklerle zenginleştiriliyor. Dijital tarım uygulamaları ve saha destek programları, üreticilerin modern tarım tekniklerini benimsemelerine olanak sağlıyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik projelerine yönelik verilen finansman, tarımsal üretimde çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sunuyor. Türkiye’de tarım bankacılığı, hem finansal hem de sosyal boyutlarıyla kırsal kalkınmanın itici gücü olmaya devam ediyor. Ancak, sektörün büyüme potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesi için daha fazla yatırım ve destek politikaları gerekiyor.

KIRSALDAKİ ÜRETİCİYE UZAKTAN DESTEK

Halihazırda, tarım bankacılığı faaliyetleri kapsamında; üreticilerin tohum, gübre, ilaç ve tarım ekipmanı alımı gibi ihtiyaçlarını finanse etmek amacıyla düşük faizli veya sübvansiyonlu krediler sağlanıyor. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla, ürün kaybına karşı üreticilere güvence sunuluyor. Tarım bankacılığı, mobil uygulamalar ve dijital platformlar üzerinden, üreticilere online başvuru, ödeme ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Yenilenebilir enerji, su tasarrufu ve organik tarım projelerine özel krediler sağlanıyor.

Girişimciler yoğun ilgi gösteriyor

Tarımsal üretime sağlanan finansmanın artması, bu alandaki girişimcilik faaliyetlerinin de yoğunlaşmasını sağladı. Modern tarımsal girişimcilik fikirlerine çeşitli örnekler halinde değinmek mümkün. Tarımda girişimcilik örnekleri konusunda birçok imkana sahip olan Türkiye'de bu örneklerin başında klasik olarak ürün yetiştirmek geliyor. Sermaye düzeyine ve yerel taleplere göre ürün yetiştirmek, en yaygın örneklerden biri olarak öne çıkarken, son dönemlerde tarımda girişimcilik örnekleri daha çok modern tekniklerle desteklenmeye başlandı. Bununla birlikte dünya genelinde de tarımda teknolojinin kullanımı konusu önem kazanmaya başladı.











