ANKA III'ten bir ilk: Gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi

ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III, 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış gerçekleştirdi. TUSAŞ, atışın görüntülerini paylaştı.
TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA III'ten bir ilk. ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.
TUSAŞ'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"ASELSAN'ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi."
denildi.
ANKA III mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı
ANKA III mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı
Açıklamada,
"Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca atışın görüntüleri de paylaşıldı.
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