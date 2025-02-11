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BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

19:0411/02/2025, Salı
AA
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Borsa günü yükselişle tamamlayarak toplam işlem hacmini 83,4 milyar liraya çıkardı.
Borsa günü yükselişle tamamlayarak toplam işlem hacmini 83,4 milyar liraya çıkardı.

Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira oldu.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Yurt içinde sakin veri gündemi

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BIST 100
#Endeks

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