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Bolu Dağı tüneli için dikkat çeken karar: Ankara yönü bir ay ulaşıma kapanacak

Bolu Dağı tünelinin Ankara yönü ulaşıma kapanıyor

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde bir ay sürecek çalışmanın startı 12 Ekim'de verilecek. Bolu Dağı tünelinin Ankara istikametinde yapılacak derz yenilemesi nedeniyle yol trafiğe de bir ay boyunca kapatılacakken, sürücüler ise Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv: Bolu Dağı tüneli
Foto/arşiv: Bolu Dağı tüneli

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması yapılacak.

12 EKİM'DEN İTİBAREN KAPANACAK

Bu nedenle yolda ulaşım sağlanamayacak. Karayollarından alınan bilgiye göre tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle 12 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.
Sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler ise Otoyola Abant kavşağından giriş yapacaklar. Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanacağı öğrenildi.

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