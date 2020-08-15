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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu açıkladı Bölünmüş yolların uzunluğu yüzde 350 arttı
EMLAK

Bölünmüş yolların uzunluğu yüzde 350 arttı

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Bölünmüş yolların uzunluğu yüzde 350 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar sonrası bölünüş yol uzunluğu 18 yıl içerisinde yüzde 350 arttı. Konuyla ilgili son verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bakan Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 27 bin 470 kilometreye çıktığını, yollar üzerinden ise 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve toplam 6.8 milyar liralık akaryakıt tasarrufu sağlandığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölünmüş yollar sayesinde 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman tasarrufu da sağlandı.
Bölünmüş yollar sayesinde 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman tasarrufu da sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bölünmüş yollara ilişkin bir paylaşım yaptı.

YÜZDE 350 ARTTI

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, bölünmüş yol uzunluğunu 2002’den bu yana yüzde 350 kat artırarak 27 bin 470 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, bölünmüş yollar ile Türkiye’nin her köşesine ulaşım sağlandığını belirtti.

Bölünmüş yol uzunluğunu 2002’den bu yana yüzde 350 kat artarak 27 bin 470 kilometreye çıktı.

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6.8 MİLYAR LİRALIK YAKIT TASARRUFU

Bölünmüş yollar ile yıllık toplam 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve yıllık toplam 6.8 milyar lira akaryakıt tasarrufu sağlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yıllık toplam 4.7 milyon ton daha az karbon salınımı sayesinde 269 milyon lira tasarruf yapıldığını da vurguladı.

Bölünmüş yollar sayesinde yıllık 6.8 milyar liralık yakıt tasarrufu sağlandı.
  • Bakan Karaismailoğlu ayrıca, bölünmüş yol çalışmalarında toplam 102 bin 722 personelin istihdam edildiği bilgisini de paylaştı.

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