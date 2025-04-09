Borsa günün ilk yarısında geriledi

Çin'in tarife misillemesi sonrasında, dün ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanmasıyla piyasalar yeniden sert düşüşlere yöneldi. Ardından bugün ise, Çin ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardığını açıkladı ve piyasalar allakbullak oldu. Bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul da kayıplar derinleşti.





Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,67 puan ve yüzde 0,71 azalışla 9.409,47 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,2, holding endeksi ise yüzde 0,4 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.





Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.250 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.







