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Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

18:3713/02/2025, Perşembe
AA
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Borsa İstanbul (Foto: Arşiv)
Borsa İstanbul (Foto: Arşiv)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. Böylelikle BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 101,7 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kazanarak 9.914,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık seyir izleniyor.

Yurt içinde öne çıkan faktörler

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BIST 100
#Endeks
#Borsa

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