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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı

16:542/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda piyasa dolandırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bir diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.


Şüpheliler, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltına alındı.


12 kişiye tutuklama talebi


Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.




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