Boydak hissesine el konuldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,17'lik bir artışla 8.853,83 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettirenler yüzde 0,04 ile spor ve finansal kiralama faktoring oldu.