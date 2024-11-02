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Boydak hissesine el konuldu

Boydak hissesine el konuldu

Oğuzhan Ürüşan
04:002/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki hisselerine, FETÖ finansmanında kullanıldığı iddiası ile el konulması kararı verildi.

FETÖ finansmanında kullanıldığı iddiasıyla soruşturulan Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankadaki hisselerine el konuldu. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Memduh Boydak, İlyas Boydak, Şükrü Boydak ve Sıtkı Baş ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Memduh Boydak ve Bekir Boydak, başka suçtan hükümlü bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı, mütalaasını yineleyerek, sanıkların Türkiye Finans Katılım Bankası’nda bulunan hisselerinin müsaderesini istedi.


MASAK RAPORU YER ALDI FETÖ

kapsamında yargılandığı başka bir dosyadan hükümlü Memduh Boydak savunmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer alan bulguların aleyhine savunma yaptı. Diğer sanıklar da FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla hisselerinin müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini belirterek, talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, 11 sanığın Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan toplam yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesine karar verdi.


#Ekonomi
#hisse
#FETÖ

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