Boykottan Hindistan zararlı çıkar

Hindistan'da Türkiye'ye yönelik boykot çağrıları, Pakistan ile yaşadıkları gerilim sonrası arttı. Türkiye'nin Keşmir meselesinden dolayı Pakistan'a verdiği destek Yeni Delhi'de siyasi ve toplumsal çevrelerde tepkiyle karşılandı. Turizmde iptaller başlarken, Mumbai Havalimanı'nın tüm operasyonlarını yürüten Çelebi'ye yasak geldi, akademik alanlarda yapılan iş birlikleri de donduruldu. Hızını alamayan Hindistan, son olarak Türk ihraç ürünlerini hedefe koydu. Ancak, Hindistan hem ticarette hem de turizmde Türkiye’nin büyük ortakları arasında yer almıyor.





TOPLAM İHRACATIMIZIN YÜZDE 1’İ BİLE DEĞİL

Türkiye 2024’te 1,3 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç ettiği Hindistan’dan 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptı. Ülkemizin geçen yılki 261,9 milyar dolarlık toplam ihracatının yalnızca yüzde 0,5’i Hindistan’a gerçekleştirildi. Hindistan, Türkiye ithalatının da sadece yüzde 2’sini karşıladı. Görüştüğümüz ihracatçı birlikleri, olası kayıpları alternatif pazarlardan anında telafi edebilecek güçte olduklarını vurgularken, boykot kampanyasından Hindistan’ın zararlı çıkacağını söylüyor. Yeni Şafak’a konuşan ihracat çevreleri, "Rakamlar çok büyük olmasa da biz zaten bir satıyorsak Hindistan'dan 6 alıyoruz. Türkiye Hindistan’a karşılıklılık esasına göre cevap verirse işler tersine döner. Hindistan'a karşı verdiğimiz 5 milyar dolar civarındaki dış açığımız iyileşir. Zira Türkiye, Hindistan’dan aldığı birçok ürünü yerli üretimle ikame edebilir veya alternatif pazarlardan karşılayabilir" dedi.





2024'TE TURİST SAYISI 330 BİNLE SINIRLI KALDI

Hindistan kamuoyunda Türkiye’ye yönelik boykot kampanyasının en hızlı etkisinin turizm sektöründe hissedildiği iddia ediliyor. Hint tur operatörleri Türkiye’ye yapılan seyahatlerde ciddi iptaller yaşandığını açıklasa da Türk turizm sektörü temsilcileri bu duruma oldukça sakin ve temkinli yaklaşıyor. Türkiye 2024'te 62,2 milyon turisti ağırlarken, Hindistan'dan tatil için gelen ziyaretçi sayısı 330 bin kişi ile sınırlı kaldı.





YERLERİ KOLAYCA DOLAR

L'Collection Hotel İşletmeciliği ve Yönetim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Murat Cüntay, Hindistan ile yaşanan süreci sektör açısından 2 farklı başlıkta değerlendirdiklerini dile getirdi. Cüntay, “Hint pazarından gelen turistlerin büyük kısmı yeri kolaylıkla doldurulabilir nitelik ve niceliktedir. Erken önlem alır, doğru yatırım ve tanıtım faaliyetleri yürütürsek kayıpların telafisi mümkün. Fakat Hint pazarı turizm sektörünün düğün, toplantı, kongre ve organizasyon geliri açısından önemli bir yere sahip. Bu konu sektör bileşenleri ve bakanlığımız tarafından ivedi olarak ele alınmalı hatta eylem planı hazırlanmalıdır. Böylece kayıplar minimuma indirilebilir. Şahsen turizm sektörümüze hasarının çok büyük olmayacağını düşünüyorum” dedi.



