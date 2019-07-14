Boysanoğlu: Sektörde istatistik sorunu var

Bu yıl 50’nci yılını kutlayan Mesa, 50 yılda 104 bin konut üretip, 19 milyon metrekare inşaat yaptı ve yaklaşık 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. Yarım asrı geride bıraktıklarına dikkat çeken Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, sektörde güzel işlere imza attıklarını doğru istatistiklerle daha da güzel işlere imza atılabileceğini söyledi.

DOĞRU VERİ OLUŞUR

Sektörün en temel sorununun sağlıklı veri eksikliği olduğunu belirten Boysanoğlu, “Bugün sektör stokla ilgili sorunu da bu nedenle yaşıyor. Herkes aynı segmentte konut üretiyor. Bu nedenle de üst segmentte stok oluştu” dedi.

Bu konu ile ilgili sorunun Emlak Katılım Bankası ile aşılacağını belirten Boysanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bankanın istatistik anlamında Avrupa’da çok doğru uygulamaları bulunan Polonya modelini değerlendirdiklerini biliyoruz. Eğer bu sistem Türkiye’de de hayata geçirilirse, bu tür problemlerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Sektörde sıkıntı oluşturan iki ana konu var. Arsa ve faiz. Sosyal konutta arsa payı yüzdeleri 10-15’i geçmemeli. Aksi takdirde ihtiyaç sahibi konut alamaz. Eğer arsa konusu regüle edilebilir, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, bu konut fiyatlarına olumlu yansır. Türkiye’nin gerçek konut ihtiyacı karşılanır.”

14 ŞANTİYE DEVAM EDİYOR

Şirketin 12’si Türkiye’de 2’si Özbekistan ve Polonya’da olmak üzere 14 aktif şantiyesi var. Bu yıl 1.4 milyar TL ciro bekleniyor. MESA Bodrum Demirbükü projesinin satış ofisinde basın toplantısı düzenleyen Erhan Boysanoğlu, “Özbekistan’daki müşavirliğimizi müteahhitliğe dönüştürmeyi planlıyoruz. Polonya’da 2 arsa daha almak üzereyiz. Rusya’da 4 kültür merkezinin inşaatı için görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca çok fazla talep aldığımız için Erbil’e satış ofisi açtık” dedi. MESA Bodrum Demirbükü projesinde de konutların yüzde 40’ı satılmış durumda. Projede 2+1’den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villa ve butik bir otel yer alıyor. Fiyatlar 3 milyon 500 bin TL’den başlıyor.