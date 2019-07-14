Ekonomi Boysanoğlu Sektörde istatistik sorunu var
EMLAK

Boysanoğlu: Sektörde istatistik sorunu var

Gayrimenkulün duayen isimlerinden Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, gayrimenkulde ana sorunun sağlıksız veri olduğunu söyledi. Boysanoğlu, “Stokla ilgili sorunun ana sebebi bu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu
Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu

Bu yıl 50’nci yılını kutlayan Mesa, 50 yılda 104 bin konut üretip, 19 milyon metrekare inşaat yaptı ve yaklaşık 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. Yarım asrı geride bıraktıklarına dikkat çeken Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, sektörde güzel işlere imza attıklarını doğru istatistiklerle daha da güzel işlere imza atılabileceğini söyledi.

DOĞRU VERİ OLUŞUR

Sektörün en temel sorununun sağlıklı veri eksikliği olduğunu belirten Boysanoğlu, “Bugün sektör stokla ilgili sorunu da bu nedenle yaşıyor. Herkes aynı segmentte konut üretiyor. Bu nedenle de üst segmentte stok oluştu” dedi.

Bu konu ile ilgili sorunun Emlak Katılım Bankası ile aşılacağını belirten Boysanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bankanın istatistik anlamında Avrupa’da çok doğru uygulamaları bulunan Polonya modelini değerlendirdiklerini biliyoruz. Eğer bu sistem Türkiye’de de hayata geçirilirse, bu tür problemlerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Sektörde sıkıntı oluşturan iki ana konu var. Arsa ve faiz. Sosyal konutta arsa payı yüzdeleri 10-15’i geçmemeli. Aksi takdirde ihtiyaç sahibi konut alamaz. Eğer arsa konusu regüle edilebilir, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, bu konut fiyatlarına olumlu yansır. Türkiye’nin gerçek konut ihtiyacı karşılanır.”

  • 14 ŞANTİYE DEVAM EDİYOR
  • Şirketin 12’si Türkiye’de 2’si Özbekistan ve Polonya’da olmak üzere 14 aktif şantiyesi var. Bu yıl 1.4 milyar TL ciro bekleniyor. MESA Bodrum Demirbükü projesinin satış ofisinde basın toplantısı düzenleyen Erhan Boysanoğlu, “Özbekistan’daki müşavirliğimizi müteahhitliğe dönüştürmeyi planlıyoruz. Polonya’da 2 arsa daha almak üzereyiz. Rusya’da 4 kültür merkezinin inşaatı için görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca çok fazla talep aldığımız için Erbil’e satış ofisi açtık” dedi. MESA Bodrum Demirbükü projesinde de konutların yüzde 40’ı satılmış durumda. Projede 2+1’den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villa ve butik bir otel yer alıyor. Fiyatlar 3 milyon 500 bin TL’den başlıyor.

Konutta yüksek faiz inadını enflasyon kıracak
EKONOMİ
Konutta yüksek faiz inadını enflasyon kıracak
Terör koridoruna 2. Pençe

Terör koridoruna 2. Pençe

Irak'ın kuzeyinde, Pençe Harekâtı'nın yeni safhası başladı.
FETÖ 378 çocuğu yetim bıraktı

FETÖ 378 çocuğu yetim bıraktı

FETÖ, 13 çocuğun annesini, 365'inin de babasını katletti.
Önce radarı kurulacak

Önce radarı kurulacak

120'yi aşkın füze gemiyle gelecek.
Teşekkür zamanı

Teşekkür zamanı

​Erdoğan'ın teşekkür turları ağustosta başlayacak.
Tetikçi sahnede

Tetikçi sahnede

Ekonomide iyileşmeler var ama not düşürdü.
Kıyıma başladı

Kıyıma başladı

Yavaş ve ekibi çalışanlara karşı harekete geçti.
Sonunuz Kaşıkçı <br>gibi olabilir

Sonunuz Kaşıkçı
gibi olabilir

FBI, ABD'deki Suudi muhalifleri uyardı.
MİT TIR'larıyla<br> tuhaf ilişki

MİT TIR'larıyla
tuhaf ilişki

Oktar'ın FETÖ ile irtibatları deşifre edildi.
Birinci etap <br>trafiğe açıldı

Birinci etap
trafiğe açıldı

​FSM'deki onarım çalışmaları devam edecek.
Kabusa dönen yangın söndürüldü

Kabusa dönen yangın söndürüldü

400 hektarlık alanda etkili oldu, 3 gün sonra söndürülebildi.
Erbakan'ın<br>kabrine ziyaret

Erbakan'ın
kabrine ziyaret

Erdoğan, Milli Görüş liderinin kabrinde dua etti.
İkbal derdine<br>düşen kimliksizler

İkbal derdine
düşen kimliksizler

Bahçeli'den sistem eleştirilerine çok sert sözler.
İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

​Yeni harekat başladı, PKK hedefleri ağır ateş altında.
KKTC'nin önerisine<br>tam destek

KKTC'nin önerisine
tam destek

Rumlara hidrokarbon kaynakları için işbirliği teklif edilmişti.
İmamoğlu'nun<br>suçlamaları asılsız

İmamoğlu'nun
suçlamaları asılsız

​Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hacımustafaoğlu duyurdu.
Bebekleri<br> ekipler kurtardı

Bebekleri
ekipler kurtardı

​Esenyurt'ta çıkan yangında büyük panik yaşandı.
Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

​Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik duyurusunu yayımladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.