Buğday fiyatları savaşın etkisiyle tarihi zirveyi gördü

Buğday fiyatları, bugün 13,63 dolarla Chicago Ticaret Borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle emtia piyasasında rekorlar kırılmaya devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili oldu.

Buğday, Chicago Ticaret Borsasında düne göre yüzde 5'in üzerinde artarak 13,63 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, saat 12.50 itibarıyla 12,56 dolar seviyesinde dengelendi.

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Buğday fiyatları, aylık bazda yüzde 30 ve yıl başına göre de yüzde 60'un üzerinde artış kaydetti.

Yükselen enerji maliyetleri özellikle buğday fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkarken, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda giderek sertleşen yaptırımlar da tahıl piyasasındaki endişeleri artırdı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'daki tarımı durma noktasına getirdiğini belirtti. Tohum ve gübrelerin arzı konusunda endişelerin arttığını ifade eden analistler, ülkede tarımsal faaliyetlerin bu sene gerçekleşemeyebileceğini aktardı.

Rusya ile ticaret de savaş ve ABD ile Avrupa'nın yaptırımları nedeniyle tıkanmış durumda. Ukrayna ile Rusya dünyanın buğday sevkiyatının çeyreğinden fazlasını tedarik ettiği gibi mısır, arpa ve ay çiçek yağının da başlıca tedarikçileri arasında bulunuyor.

Soya fasulyesi ve pamukta yükseliş, mısır, kahve ve şekerde düşüş oldu

Bugün, tarım emtialarında karışık bir seyir izleniyor. Soya fasulyesinde yüzde 1'in pamukta da yüzde 0,5'in üzerinde yükselişler görülürken, şekerde yüzde 0,5, kahve de yüzde 0,4 ve mısırda yüzde 1,9 civarında düşüşler dikkati çekiyor.

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Analistler, emtia fiyatlarında görülen zirveler sonrasında günlük bazda satışların etkili olduğunu aktardı.

FOTOĞRAF 11 2022 yılı için yapılan çoğu zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla milyonlarca kişinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Peki bayram ikramiyesi nedir? Bayram ikramiyesi kimlere verilir? Bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenir? tüm ayrıntılar haberimizde. BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?<br><br>Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA?<br>Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı bin TL olarak belirlenmişti ancak geçen sene hesaplara bin 100 TL olarak yatması bu sene de bayram ikramiyesi artacak mı sorusunu gündeme getirdi. Peki emekli bayram ikramiyeleri artacak mı? 2022 bayram ikramiyesi kaç para olacak? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilir? İşte ayrıntılar. İşte bayram ikramiyeleri ile ilgili masada dolaşan formüller. BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA OLACAK?<br><br>FORMÜL 1: Geçtiğimiz sene bin 100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl kulislerde konuşulanlara göre, yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranıyla birlikte verilmesi bekleniyor. Enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda bin 100 TL olarak ödenen ek gelir, bin 496,88 TL miktarında ödenecek. Böylece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek toplam ikramiye iki bin 993,76 TL'ye çıkacak. FORMÜL 2: Yeniden değerleme\" adıyla belirlenen yüzde 36.2'lık değerle yapılan güncellemenin emekli bayram ikramiyesi için de kullanılması söz konusu.<br><br>Yeniden değerlemenin ikramiyeye yansıması durumunda 1100 TL'lik ek gelir 1498,20 liraya ulaşacak. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 2996,40 TL olacak. FORMÜL 3: Bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması söz konusu olan rakamlar arasında. KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?<br><br>SGK emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük<br>aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit<br>yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?<br><br>Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacağı için ikramiyenin 25 Nisan haftasından itiberen hesaplara geçmesi bekleniyor. BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR<br><br>Bayram ikramiyeleri için için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. İkramiyeler emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara başvurusuz yatırılacak. NOT: Bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar için;<br>http:www.sgk.gov.trwpswcmconnectdfd4b802-0e40-4727-8f72-d29537d5a915ikramiye.pdf?MOD=AJPERES Bayram ikramiyesi kaç para olacak? Bayram ikramiyesi kaç para olacak: Kulislerde dolaşan rakamlar Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli '2022'de ödenecek bayram ikramiye belli oldu mu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bu yıl bayram ikramiyesinin ne kadar ödeneceği merak konusu oldu. Peki geçtiğimiz yıl bin 100 TL olarak hesaplara geçen bayram ikramiyesi bu yıl kaç para olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Kimler bayram ikramiyesi alabilir? Bayram ikramiyesinin şartları neler? İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi için tüm detaylar... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Söz konusu teşvik paketi 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanıyor. Sigortalı yönünden aranılan şartlar ise şunlar: Özel sektör işverenine ait olması, Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,<br>gerekmektedir. Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanıyor. İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (bin 876 TL ila 5 bin 004 TL) karşılanacak.<br> Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (bin 876 TL) karşılanacak.<br><br> 2022Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 112018 ile 31122022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacak. Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili durumda. İŞKUR resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre ayrıca, 112018 ila 31122022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 112018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır. Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz. İlave İstihdam Teşviki detayları belli oldu Özel sektöre sunulan teşvik paketleri devlet tarafından desteklenmeye devam ediyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte sektör sahiplerine ödenecek meblağ belli oldu. BiP'te paylaş

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