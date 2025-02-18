Bütçe ocakta 139 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak kaydedildi. Bütçe atığı 139 milyar 259 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak 2024'te 767 milyar 968 milyon lira iken bu yılın ocak ayında yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon liraya yükseldi. Böylece 2025'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 7,2'si kullanılmış oldu. Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak ayında 617 milyar 249 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak ayı gerçekleşme oranı 2024'te yüzde 7,3 iken geçen ay yüzde 7,2 oldu.