Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

2020 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 bütçesinde 956.6 milyar lira gelir, 1 trilyon 95 milyar liralık gider ve 138,9 milyar liralık da bütçe açığı öngörüldü. Bütçede en yüksek paylar sırasıyla sağlık ve eğitime ayrıldı. Bütçenin detaylarını dün düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, büyümenin yüzde 5 olarak öngörüldüğü 2020’de kamuya 60 bin personel alınacağının müjdesini de verdi.

Öngörülen bütçeler

GİDERLERİN % 88'İ VATANDAŞA HİZMET

2002'de faiz harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı yüzde 43,2 olduğunu hatırlatan Ağbal, “AK Parti hükümetleri döneminde bu konuda olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Bu çerçevede, 2020 yılı bütçesinde bu oran yüzde 12 civarında kalacaktır. Yani bütçedeki giderlerin yüzde 88'i doğrudan doğruya vatandaşlarımıza hizmet olarak, ülkemizin kalkınmasına destek olacak alanlarda harcanacaktır” dedi.

SAĞLIĞA 188, EĞİTİME 176 MİLYAR

2020 yılı bütçesinde sağlığa 188,6 milyar lira kaynak ayırdı. Yüzde 17,2 oranıyla sağlık, gelecek yıl bütçesinden en yüksek payı kapan alan oldu. Yüzde 16,1 oranıyla ikinci sırada bulunan eğitime ise 176,1 milyar liralık kaynak ayrıldı. Ağbal, “Eğitim ve sağlık bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı bütçesinin de en önemli sacayağını oluşturuyor. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak diye konuştu.

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SAVUNMA BÜTÇESİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Savunma ve güvenliğe ayırılan kaynaklarda önemli bir artışı aslında 2018 yılı bütçesiyle gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ağbal, şöyle devam etti: “2020 yılında da savunma ve güvenlik için bütçeden 141,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhtiyaç halinde gerekli ilave bütçe kaynakları savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için tahsis edilecektir. Şu anda yürütülen operasyon da dahil olmak üzere savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan her türlü kaynak hem bütçede öngörüldü, hem ilave ihtiyaç gerekirse bu ihtiyacı karşılayacak ekonomik ve bütçe gücümüz var.”

YATIRIMA 88,5 MİLYAR T.L. KAYNAK

Merkezi yönetim kurum ve kuruluşları tarafından 2020 yılında toplamda 88,5 milyar lira kamu yatırımı yapılacak. Ulaştırmadan imalat sanayine, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda özel sektör yatırımlarını da destekleyecek şekilde, özellikle 11. Kalkınma Planı'nda öngörülen sanayide rekabetçiliği, verimliliği arttıracak kamu yatırımlarına özel bir önem verildi.

BELEDİYELERE DESTEK

Büyükşehir belediyelerimizle il özel idarelerimize ayrılan kaynak yüzde 18,2 arttırılarak 97,3 milyar liraya çıkarıldı. 2020'de KÖYDES projesi için 1,5 milyar lira, SUKAP projesi için 800 milyon lira ve sokak aydınlatma harcamaları için ise bütçeden 2,4 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü.

EYT İÇİN KAYNAK AYRILDI MI?

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, YEP ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi" dedi.

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TARIMSAL DESTEKLEME ÖDENEKLERİ

Fotoğraf: Arşiv

Tarıma ayrılan kaynak önemli bir artış 33,4 milyar liraya çıkarıldı. Tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kitlenin finansmanı ve ihracat destekleri için ise 6,3 milyar lira kaynak ayrıldı. Tarımsal destekleme programları için ayırılan kaynak 2019 yıl ödeneklerine göre yüzde 36,6 arttırıldı.

İHRACATÇI VE GİRİŞİMCİYE DESTEK SÜRÜYOR

KOSGEB

İhracatçının rekabet gücünü arttırmak amacıyla bütçeden yapılan destekler 2020 yılında 3,8 milyar liraya çıkarıldı. Esnafın finansmana erişimini sağlamak amacıyla Halk Bankası aracılığıyla kullandırılan krediler için faiz desteği olarak 2,2 milyar liraya bütçeden kaynak ayırdı. Genç girişimcilerin destelenmesi, KOBİ'lerin kaynak ihtiyacı için 1,4 milyar lira, sanayinin gelişmesi ve üretim kapasitesinin arttırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında bütçeden 1 milyar lira kaynak ayırdı.

SOSYAL HARCAMALARA 69 MİLYAR LİRA

Fotoğraf: Arşiv

Sosyal yardım programları kapsamında 2020 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayırılan kaynak miktarı 69,5 milyar liraya çıkarıldı. 2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler 13,4 milyar liraya çıkarıldı. Yine 65 yaş üstü ve engelli aylıkları için bütçeden 11,6 milyar lira kaynak ayırdı.

MEMUR VE EMEKLİSİNE 700 MİLYAR

Fotoğraf: Arşiv

Kamu çalışanları ve emeklilerin gelirlerinin arttırılarak enflasyon karşısında ezdirilmemesinin temel prensip olduğunu vurgulayan Naci Ağbal, şunları kaydetti: 2020 yılı bütçesi bu çerçevede hazırlandı. Bütçeden kamu personeline 333,9 milyar lira, emekli aylıkları için 365,9 milyar lira kaynak ayırdık. Böylelikle genel devlet bütçesinden hem kamu çalışanlarımız hem de emeklilere yapılan ödemelerin toplam tutarı 700 milyar lirayı geçmiş olacak.

ÖTV GELİR ARTIŞI DAHA FAZLA OLACAK

Fotoğraf: Arşiv

Gelecek yıl iç talepteki hızlı toparlanma, faiz ve enflasyon oranlarının hızlı bir şekilde düşmesi ve ileriye dönük tüketici güveninin artması gibi birçok faktörün etkisine değinen Ağbal, "Söz konusu yılda harç gelirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturan gayrimenkul alım satım gelirlerinde bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. Motorlu araçların alım satımından elde edilecek ÖTV geliri artış oranı diğer vergilerden fazla olacak" diye konuştu.

60 BİN YENİ PERSONEL

Sunumun ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ağbal, “2020'de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır” müjdesini verdi. Ağbal, “Önümüzdeki süreçte ekonomide yaşanacak toparlanma, iç talepte meydana gelecek iyileşme ve güven artışı sayesinde vergi gelirlerinde 2020 yılında hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Söz konusu yılda harç gelirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturan gayrimenkul alım satım gelirlerinde bir sıçrama olacağını düşünüyoruz" dedi.

BU SEFER DAHA SIKI BAĞLIYORUZ

Toplantı sonunda geleneksel bütçe bağlama töreni yapıldı. Naci Ağbal, 2020 bütçesini bağlayarak, hayırlı olmasını diledi. Gazetecilerin, geçen yıl bütçenin bağlanmadığını hatırlatması üzerine Ağbal, "Bu sefer daha sıkı bağlıyoruz" esprisi yaptı.