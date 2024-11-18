BYD altı modelle yeniden sahada

Çinli markalara gelen ek gümrük vergisinin yanında 7 bölgede 20 servis şartıyla satışlarına ara veren BYD, 6 modelle Türkiye pazarına geri döndü. Manisa’ya yapacağı fabrika yatırımıyla özel teşvik belgesi alan ve bu şartlardan muaf olan marka, Atto 3 ve Seal U DM-i'nin 4 modeli daha ürün gamına ekledi.
Yeni modeller Dolphin, Seal U EV, Han ve Seal oldu. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Kasım sonundan itibaren yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6 bin aracı müşterilerimize teslim edeceğiz" dedi. BYD pazara girdiği Ekim 2023’ten u yana sattığı 2 bin 500 araca ek olarak 4 bin 500 hedefiyle birlikte yıl sonunda 6 bin adedi göreceğini belirtti.Elektrikli modellerden Han hariç diğer tüm modeller yüzde 10’luk dilimde yer alırken, Han ise yüzde 60’lık vergi dilimine giriyor.
VATANDAŞTAN FİYAT ELEŞTİRİSİ
En ucuz model olan Dolphin’in fiyatı 1 milyon 280 bin lira, Atto 3’ün fiyatı 1 milyon 490 bin lira, Seal U DM-i’nin fiyatı 1 milyon 850 bin lira ve Seal U EV’nin fiyatı 1 milyon 790 bin lira oldu. Sosyal medyada vatandaşlar teşvik alan markanın fiyatlarını yüksek buldu. Daha ucuz olacağı yönünde beklenti içinde olan vatandaşlar, ‘Bu fiyata birçok seçenek var’ yorumunu yaptı.
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