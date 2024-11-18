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BYD altı modelle yeniden sahada

BYD altı modelle yeniden sahada

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çinli markalara gelen ek gümrük vergisinin yanında 7 bölgede 20 servis şartıyla satışlarına ara veren BYD, 6 modelle Türkiye pazarına geri döndü. Manisa’ya yapacağı fabrika yatırımıyla özel teşvik belgesi alan ve bu şartlardan muaf olan marka, Atto 3 ve Seal U DM-i'nin 4 modeli daha ürün gamına ekledi.

Yeni modeller Dolphin, Seal U EV, Han ve Seal oldu. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Kasım sonundan itibaren yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6 bin aracı müşterilerimize teslim edeceğiz" dedi. BYD pazara girdiği Ekim 2023’ten u yana sattığı 2 bin 500 araca ek olarak 4 bin 500 hedefiyle birlikte yıl sonunda 6 bin adedi göreceğini belirtti.Elektrikli modellerden Han hariç diğer tüm modeller yüzde 10’luk dilimde yer alırken, Han ise yüzde 60’lık vergi dilimine giriyor.


VATANDAŞTAN FİYAT ELEŞTİRİSİ

  • En ucuz model olan Dolphin’in fiyatı 1 milyon 280 bin lira, Atto 3’ün fiyatı 1 milyon 490 bin lira, Seal U DM-i’nin fiyatı 1 milyon 850 bin lira ve Seal U EV’nin fiyatı 1 milyon 790 bin lira oldu. Sosyal medyada vatandaşlar teşvik alan markanın fiyatlarını yüksek buldu. Daha ucuz olacağı yönünde beklenti içinde olan vatandaşlar, ‘Bu fiyata birçok seçenek var’ yorumunu yaptı.



#byd
#otomotiv
#türkiye
#ekonomi

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