BYD altı modelle yeniden sahada

En ucuz model olan Dolphin’in fiyatı 1 milyon 280 bin lira, Atto 3’ün fiyatı 1 milyon 490 bin lira, Seal U DM-i’nin fiyatı 1 milyon 850 bin lira ve Seal U EV’nin fiyatı 1 milyon 790 bin lira oldu. Sosyal medyada vatandaşlar teşvik alan markanın fiyatlarını yüksek buldu. Daha ucuz olacağı yönünde beklenti içinde olan vatandaşlar, ‘Bu fiyata birçok seçenek var’ yorumunu yaptı.