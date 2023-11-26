Çalışan emekliye ikramiyede 2 seçenek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği çalışan emeklilere de bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiye, haftaya Meclis'e sunulacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kurlu esnaf emeklisi başta olmak üzere sigortalı olarak çalışan 4 milyon 680 bin emekliye yıl bitmeden 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi ödenecek.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Meclis Grubu, ikramiyeyi içerecek düzenlenmenin hayata geçirilmesi için iki seçenek üzerinde duruyor. İlk seçeneğe göre, düzenleme ayrı bir yasa teklifi olarak Meclis'e sunulacak. Bu kapsamda, emekliler için özel bir düzenleme yapılacak.





TORBADA OLURSA DAHA HIZLI GEÇER

Düzenleme sadece emekli ikramiyesini kapsamayacak. Aynı zamanda, en düşük emekli aylığından başlayarak kök aylıkta kademeli artış ya da kök aylık üzerine yapılacak refah payı katkısı içerecek. İkinci seçenekse ise ikramiye düzenlemesinin 80 maddelik torba yasa taslağına eklenmesi. Buna göre, önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan torba kanun teklifine AK Parti tarafından madde ihdas edilecek. Böylece ikramiyeler Genel Kurula torba yasa dahilinde gelecek. Kaynaklar, Meclis çalışma takviminin yoğunluğu nedeniyle düzenlenmenin torba yasaya eklenmesinin daha avantajlı olacağını ve ikramiyelerin ay ortasına yetişeceğini bildirdi.



