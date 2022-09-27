Çalışma Bakanı Bilgin EYT için tarih verdi: Çalışmalar tamamlandı
Milyonlarca EYT'linin dört gözle beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin, bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun EYT ile ilgili çalışmada son aşamaya geldiğini teknik olarak sürecin tamamlandığını söyledi. Düzenlemenin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ardından da Meclis'e sunulacağını belirten Bilgin, bakanlık olarak masalarında ilk olarak sözleşmeli personel konusu olduğunu da vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"EYT çalışmaları tamamlandı"
EYT konusundaki bir soru üzerine de Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" ifadelerini kullandı.
MECLİS'E SUNULACAK
Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.
516 BİN KİŞİ KADROYA KAVUŞACAK
Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
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Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, “Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var” dedi.
Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" ifadesini kullandı.
Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz” diye konuştu.