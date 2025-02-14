Cari açık yüzde 75 azaldı

Küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen, uygulanan ekonomi programının olumlu etkileri ve alınan tedbirlerle cari işlemler açığında geçtiğimiz yıl önemli azalma sağlandı. 2023'te 39,9 milyar dolar olan cari açık 2024'te yüzde 75 düşüp 10 milyar dolara geriledi. Böylece 2023'ün Mayıs ayında 55,1 milyar dolarla tepeyi gören yıllıklandırılmış cari işlemler açığında 45,1 milyar dolarlık iyileşmeye imza atıldı.





ALTIN VE ENERJİ HARİÇ 52,7 MİLYAR $'LIK FAZLA

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2024 yılında 52,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korudu. Cari işlemler açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı da yüzde 1’in altına indi. 2024 yılında mal ihracatı da yüzde 2,4 artışla 262 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 5 düşüşle 344 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 22,7 azalarak 82,2 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan artarak yüzde 76,1’e çıktı. Mayıs 2023'te 122,2 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığı, son 19 ayda 40,1 milyar dolar azaldı.





HİZMET İHRACATI REKOR KIRDI

Mal ihracatındaki başarıya hizmet ihracatındaki artış da eşlik etti. Hizmet ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 oranında artarak 115,2 milyar dolar ile rekor kırdı. 2024 yılında seyahat gelirleri 56,3 milyar dolara, taşımacılık gelirleri ise 39,9 milyar dolara ulaştı. Mal ve hizmet ihracatı toplamı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında artarak 377,1 milyar dolar oldu.





BAŞARIYI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerin yanı sıra ithalatı düşürmek için alınan tedbirlerin etkisiyle, cari işlemler açığında önemli bir azalış elde edildiğini vurguladı. Kayda değer bu düşüşün uluslararası kredibiliteyi artırarak makroekonomik istikrara büyük katkılar sunduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Cari işlemler açığındaki düşüşler, bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklerken, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli gelişmesini sağlamaktadır."



