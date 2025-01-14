Yıllık cari açık 7.4 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz yılın kasım ayına ait ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARETTE SON YILLARIN EN DÜŞÜK AÇIĞI

Cari denge beş aylık fazla serisinin ardından ilk kez aylık bazda açık verdi. Kasım 2024 itibariyle 12 aylık açık 7,4 milyar dolar oldu. Ekim ayında 12 aylık açık 7,1 milyar dolar düzeyindeydi. Çekirdek denge de olarak altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3,4 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 54,6 milyar dolar açıkla son yılların en düşük seviyesine geriledi.

15,8 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞI BELİRSİZ PARA ÇIKIŞI

Kasım ayında net hata noksan olarak ifade edilen kaynağı belirsiz para hareketliliği 1,5 milyar dolar açık verdi. Ekim ayında açık 153 milyon dolar civarındaydı. Ocak-Kasım 2024 döneminde ise 15 milyar 785 milyon dolarlık kaynağı belirsiz para çıkışı dikkat çekti. Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 582 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1,1 milyar dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 557 milyon dolar arttı. Portföy yatırımları Kasım ayında 1,2 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti.

TİCARETTEKİ İYİLEŞME BÜYÜK KATKI VERDİ

Rakamları değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat; cari açığı minimum seviyeye inmesini sağlayan mal ve hizmet ihracatındaki artışlara ve ithalattaki gerilemeye dikkat çekti. Bolat, "Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar ve ithalattaki gerileme neticesinde 2023 yılı mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 48,2 milyar dolar azalarak, 2024 kasım ayı itibariyle 7,4 milyar dolara gerilemiştir. 2024 yılında dış ticaret açığında ise 24,2 milyar dolar iyileşme gerçekleşmiş olup, cari işlemler açığı 2024 yılı genelinde tahminlerin çok altında gerçekleşmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 6,8 puan artarak yüzde 76,7 olmuştur” dedi.











