YHT seferlerinde yarıyıl tatili için kapasite artırıldı

"Ankara'dan hareket eden ilave trenler saat 09.40'ta yola çıkacak ve saat 14.06'da İstanbul-Söğütlüçeşme'ye ulaşacak. Ayrıca İstanbul-Söğütlüçeşme'den Ankara'ya hareket edecek ilave trenler ise saat 18.00'de kalkacak ve saat 22.38'de Ankara'ya varacak"