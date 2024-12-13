Cari denge üst üste 5 ay fazla verdi

Türkiye ekonomisinde cari denge ekim ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; enerji ve altın hariç tutulduğunda 7,2 milyar dolarlık fazla görüldü. Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabının son 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdiğine dikkat çekerek, "10 ayda cari işlemler açığı 32,8 milyar dolar azalarak, 3,3 milyar dolara geriledi" diye konuştu.





PROGRAM OLUMLU SONUÇLAR VERDİ

Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşmenin makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonominin geleceğine dair olumlu tablo sunmaya devam ettiğini vurgulayan Bolat, "İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermektedir. Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 47,9 milyar dolar azalarak, Ekim 2024 itibarıyla 7,7 milyar dolara indi" ifadelerini kullandı.





DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 30,9 AZALDI

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün finansal istikrara katkı sağlarken, ekonomik dengeleri güçlendirdiğini, büyümeye de olumlu etki ettiğini belirten Bolat, bu durumun iş gücü piyasalarındaki istikrarlı ve dayanıklı görünüme de katkı sağladığının altını çizdi. Bolat, Türkiye'nin dış ticaret verilerine de değinerek, "Ekimde ihracat yıllık bazda yüzde 3'lük artışla 262,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 7,4'lük azalışla 340,1 milyar dolara düştü. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 30,9 küçülmeyle 77,9 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 77,1 oldu" açıklamasını yaptı.





ENLASYON BASKISI AZALIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da büyümede talep bileşenlerinin seyri ve dış ticaret açığındaki azalmanın, enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini teyit ettiğini dile getirdi. Dış finansmandaki güçlü görünüm korunurken, rezervlerin de arttığına işaret eden Yılmaz, "Portföy girişi ekim ayında 5,5 milyar olarak gerçekleşmiş, rezervlerimiz 4,9 milyar dolar artmıştır. OVP kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.



