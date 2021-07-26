Ekonomi ÇAYKURda sel yaraları sarıldı 10 bin 500 ton stokla alımlar devam ediyor
İŞ DÜNYASI

ÇAYKUR'da sel yaraları sarıldı: 10 bin 500 ton stokla alımlar devam ediyor

Sel felaketinde üç fabrikası zarar gören ÇAYKUR, yapılan temizleme çalışmalarının ardından fabrikalarını tekrardan üretime alırken, bugün itibarıyla 10 bin 500 ton stokla alımlara da devam ediyor.

Haber Merkezi AA
ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor
Foto/arşiv

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, sel felaketinde üç fabrikanın aşırı derecede zarar gördüğü anımsatılarak, bu zorlu şartlarda 2-3 gün gibi kısa zamanda fabrikaların temizlenip üretime alındığı vurgulandı.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen sel felaketinden zarar gören üreticilerden iki kat kontenjanla yaş çay alımının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bugün itibariyle 10 bin 500 ton gibi bir stokla alımlara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm bu olumsuzluklar dikkate alınarak üreticilerin acele etmeden günlük limitler dahilinde çay hasadı yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Belirlenen limitler kadar yaş çay alımının devam edeceği, kurumun zor şartlar altında üretim yaptığını da düşünerek hasada devam edilmesinin uygun olduğu kaydedildi.

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