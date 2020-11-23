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Ekonomi Bakan Kurum Fikirtepedeki projeleri Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut yapacak
EMLAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Fikirtepe'deki projeleri Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut yapacak

Bakan Kurum: Fikirtepe'deki projeleri Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları uzun zamandır duran ve hak sahiplerinin mağdur edildiği Fikirtepe'yle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Fikirtepe'deki projelerin Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile yapılacağını duyuran Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur" dedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur" dedi.

Fikirtepe hakkında, "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz" şeklinde konuşan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

  • "Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız."

"60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak" bilgisini paylaşan Bakan Kurum şunları kaydetti:

  • "1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

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