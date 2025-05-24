Çevreci ürünlerle yurt dışına açıldı

Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN), enerji teknolojilerinde millî üretim kabiliyetini yurtdışına taşıma yönündeki adımlarını hızlandırdı. Kurum, son dönemde geliştirdiği yerli hidroelektrik ve biyogaz sistemlerini çeşitli ülkelere sunarak ihracat kapasitesini artırma yönünde somut gelişmeler kaydetti.





AFRİKA’NIN RADARINDA

Özellikle, taşınabilir mikro hidroelektrik santral ürünü HİDROTEM (Taşınabilir Hidroelektrik Santrali) ile Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlarda dikkat çeken TEMSAN, bu sistemin farklı iklim ve coğrafi koşullarda uygulanabilirliğini sahada test ederek olumlu geri dönüşler aldı. Bu çerçevede bazı ülkelerle ön anlaşmalar yapılırken, ürünün saha kurulumları için teknik destek çalışmaları başlatıldı. Diğer yandan, kırsal bölgelerde bağımsız enerji üretimini destekleyen biyogaz üretim ünitesi BİOTEM (Mini Biyogaz Terminali), uluslararası kuruluşların da ilgisini çekti.





BM’YE 25 SATIŞ YAPILDI

Çevreci yapısı ve düşük işletme maliyeti ile öne çıkan bu sistem, ilk etapta Sahra Altı Afrika’daki Çad Cumhuriyeti’ne ihraç edildi. Öte yandan BİOTEM’i Birleşmiş Milletler’e 25 adet satarak bu alandaki potansiyelini ortaya koydu.





DÜNYA PAZARINDA

Hidroelektrik alanında ise TEMSAN, Türkiye’de tasarladığı yüksek kapasiteli türbinleri referans göstererek Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine hidroelektrik santral projeleri için mühendislik ve ekipman teklifleri sundu. Romanya, Özbekistan, Rusya ve Suriye gibi ülkelerle sürdürülen görüşmeler, şirketin uluslararası pazarda güvenilir bir çözüm ortağı olarak görülmeye başlandığını ortaya koydu.



