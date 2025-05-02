Çiğ süt üretimi 2024 yılında yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Çiğ Süt Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Çiğ süt üretim istatistikleri Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde ediliyor. Buna göre, 2023 yılında 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2024 yılında yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5,4 ve manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 2,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.