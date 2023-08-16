Çin'de Country Garden krizi derinleşiyor

Country Garden
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 70 şehirdeki yeni konut fiyatları temmuzda aylık yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sıfır konutta haziran ayındaki düşüş yüzde 0,06 seviyesindeydi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Fiyatların düşüş trendine girmesi Country Garden gibi temerrütteki gayrimenkul geliştiricileri için kötü haber anlamına geliyor. Bu dev tahvil fonlarının Country Garden riski de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Blackrock 358,5 milyon dolar, Allianz 301 milyon dolar Country Garden tahvili tuttuğunu açıkladı. Daha önce HSBC 343,6 milyon dolar, Fidelity ise 187,1 milyon dolar Country Garden tahvili pozisyonu olduğunu açıklamıştı.