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Ekonomi

Çin'de Country Garden krizi derinleşiyor: Ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir

Çin'in en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden Holdings bugün yaptığı açıklamada, offshore ödeme yükümlülüklerinin tamamını vadesi geldiğinde veya ilgili ödemesiz dönemler içinde yerine getiremeyebileceğini söyledi.

11:16 . 10/10/2023 Salı
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Country Garden

Country Garden

Country Garden'ın açıklamasında, "Şirket tarafından ihraç edilen ABD doları tahvilleri kapsamındakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, vadesi geldiğinde veya ilgili ödemesiz dönemler içinde offshore ödeme yükümlülüklerinin tamamını yerine getiremeyeceğini beklediğini" belirtildi.


Açıklamada, bu tür bir ödeme yapılmamasının, Grubun ilgili alacaklılarının kendilerine borçlu olunan ilgili borçların ödenmesinin hızlandırılmasını talep etmesine veya icra takibi başlatmasına yol açabileceği de vurgulandı.

Çin'deki emlak sektörü krizinin bir sembolü haline gelen Country Garden, "bazı borçları kapsamında" 470 milyon HK dolar (60 milyon dolar) tutarında vadesi gelen bir ödemeyi yapmadığını da belirtti. Şirket geçen ay iki dolar tahvilinin faizini ödemek için ilk son tarihleri kaçırdı ve ödemesiz dönemler sırasıyla 17-18 Ekim ve 27 Ekim'de sona erecek. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre şirketin ödenmemiş 11 milyar dolarlık offshore tahvili bulunuyor.




#Country Garden
#çin
#offshore ödeme
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