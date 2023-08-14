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Ekonomi

Çin'de Evergrande sonrası yeni bir kriz daha kapıda: Hisseleri tarihi dip seviyeye düştü

Çin'de 2021 yılında patlak veren Evergrande krizinin ardından yeni bir kriz daha kapıda. Gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden'ın borç problemleri, yurt içi tahvillerinin işlemlerinin durdurulmasıyla derinleşirken, şirketin hisseleri yüzde 16 düşüşle tarihi dip seviyeye düştü.

14:24 . 14/08/2023 Pazartesi
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Country Garden

Country Garden

Çin'in en büyük özel gayrimenkul geliştirme şirketinin borç sorunlarının ev satın alanlar ve finansal kurumlar üzerinde baskı yaratabileceği endişeleriyle piyasalarda tedirginlik oluşurken, sektörde ve ekonomide yakın zamanda toparlanma olacağına ilişkin tahminler epey zayıfladı.


Çin ekonomisinin temellerinden birini oluşturan gayrimenkul sektörü satışlardaki düşüşler, likidite darlığı ve 2021'den beri bir dizi gayrimenkul geliştirme şirketinin temerrüde düşmesi nedeniyle zaten zor bir dönemden geçiyordu.


Mali destek sağlanmadığı takdirde daha fazla gayrimenkul şirketinin iflasın eşiğine gelebileceğine dair endişeler nedeniyle, yetkililerin ekonomiye olan güveni yeniden oluşturmaları konusunda baskı artıyor.


Şirketin hisseleri %16,3 düşerek 0.82 Hong Kong dolarına gerilerken, Hang Seng Gayrimenkul Endeksi'ndeki %3,9'luk düşüşe öncülük etti.

Çinli haber kuruluşu Yicai'de yer alan habere göre bir finans kaynağı, 2022 sonunda toplam yaklaşık 194 milyar dolar yükümlülüğü olan ülkenin en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden'ın yakında yeniden yapılandırma sürecini başlatmasının beklendiğini belirtmişti.




#Country Garden
#Evergrande
#Çin
#Konut kriz
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