Çin'den ABD'ye konteyner akını: Tarife uzlaşması etkisini gösterdi

Konteyner takip platformu Vizion'un verilerine göre, Çin'den ABD'ye haftalık konteyner siparişi ortalaması 5-11 Mayıs haftasında 21 bin 530 TEU olarak önceki haftaya göre yüzde 277 artış kaydetti.





Çinli ihracatçıların, müzakerelerde tarifelerin askıya alınacağı beklentisiyle ön sevkiyatları artırmasının artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

Tarife oranlarına karar verilmesi için tanınan 90 günlük sürede ihracatçıların düşük tarifelerle ticaret yapabilmek için sevkiyatları ağustos ayına kadar hızlandıracağı öngörülüyor.





ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi





ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.





Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.





Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.





Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.





Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesine karar verilmişti.











