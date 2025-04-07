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Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı

08:467/04/2025, Pazartesi
AA
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Döviz rezervleri, mart sonunda bir önceki aya göre 13,4 milyar dolarlık artış kaydetti.
Döviz rezervleri, mart sonunda bir önceki aya göre 13,4 milyar dolarlık artış kaydetti.

Çin'in döviz rezervleri, 16 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor. Son yapılan açıklamaya göre ülkenin rezervi mart ayında 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, mart ayında 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mart 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mart sonunda bir önceki aya göre 13,4 milyar dolarlık artış kaydetti. Şubat ayına kıyasla yüzde 0,42 artış gösteren rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı. Çin'in döviz rezervleri, 16 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.



#Çin
#döviz rezervleri
#Mart 2025

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