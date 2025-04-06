ABD-Çin arasındaki küresel ticaret savaşları ile OPEC+ tarafından petrol üretiminin artırılacağına yönelik açıklanan plan, petrol fiyatlarını son derece düşürdü. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 74,95 dolara yükselirken, haftayı 65,58 dolarla kapattı. Bu düşüş, akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluşturdu. Peki, Benzin, motorin ve LPG’ye zam veya indirim var mı?

1 /6 OPEC+ tarafından petrol üretiminin artırılacağına yönelik açıklanan plan, petrol fiyatlarını son derece düşürdü.

2 /6 Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında Çarşamba günü (9 Nisan 2025) itibarıyla, 1,5 TL’yi aşan bir indirim beklendiğini aktarırken, düşüşlerin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceği belirtildi.

3 /6 İşte 6 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları;

4 /6 İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.57 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46.71 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.59 TL

5 /6 ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.29 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 47.57 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.09 TL