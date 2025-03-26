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Dev rezerv bulundu: Tam 140 milyon tonluk kaya petrolü keşfedildi

Dev rezerv bulundu: Tam 140 milyon tonluk kaya petrolü keşfedildi

21:4326/03/2025, Çarşamba
AA
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Çin petrol şirketi Sinopec, 140 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi keşfetti.
Çin petrol şirketi Sinopec, 140 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi keşfetti.

Çin petrol şirketi Sinopec, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinde 140 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Şıngli petrol sahasına bağlı Ciyang kaya petrolü ulusal uygulama bölgesinde, yeni rezerv bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede 140 milyon ton yeni rezervin keşfedildiği ve bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kaya petrolü çıkarıldığını aktardı.

Sinopec, yılda 100 milyon ton yeni rezerv bulmayı hedefliyor

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim ve yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi keşfetmeyi hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü çıkarmıştı.

Büyük miktarda rezervi bulunmasına rağmen kaya petrolü jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.



#Çin
#Petrol
#Sinopec
#Şandong

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