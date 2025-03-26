Dev rezerv bulundu: Tam 140 milyon tonluk kaya petrolü keşfedildi

Çin petrol şirketi Sinopec, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinde 140 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfettiğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, Şıngli petrol sahasına bağlı Ciyang kaya petrolü ulusal uygulama bölgesinde, yeni rezerv bulunduğu belirtildi.
Sinopec, yılda 100 milyon ton yeni rezerv bulmayı hedefliyor
Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü çıkarmıştı.
Büyük miktarda rezervi bulunmasına rağmen kaya petrolü jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.
Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.