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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

10:4822/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD'nin petrol sondaj kulesi rakamlarını açıkladı. Buna göre, petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Mart haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 486 oldu.


ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 23 azaldı.


Perşembe gününü 71,83 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,71 dolar seviyesinde tamamladı.


Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 68,25 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 68,33 dolar seviyesinde tamamlamıştı.




#ABD
#Baker Hughes
#petrol

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