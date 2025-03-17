Moody's'ten Volkswagen'e kötü haber: Kredi notuna Çin darbesi

Alman üreticinin faaliyet karı ve nakit akışında gelecek çeyreklerde önemli bir toparlanmanın beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Volkswagen'in faaliyetlerinde sektördeki zorluklar, sıfır emisyonlu araçlara geçişten kaynaklanan yapısal zorluklar ve Çin'den gelen şiddetli rekabet nedeniyle baskı altında kalacağının altı çizildi.