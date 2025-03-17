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Moody's'ten Volkswagen'e kötü haber: Kredi notuna Çin darbesi

Moody's'ten Volkswagen'e kötü haber: Kredi notuna Çin darbesi

14:5717/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
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Moody's'ten Volkswagen'e kötü haber.
Moody's'ten Volkswagen'e kötü haber.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in uzun vadeli kredi notunu "otomotiv sektöründeki sıkıntılar ve Çin rekabeti" nedeniyle "BAA1” seviyesine düşürdü.

Moody's'in açıklamasında, Volkswagen'in faaliyet karının ve nakit akışının son dönemde daraldığı belirtildi.
Bu kapsamda otomotiv şirketinin kredi notunun "A3" seviyesinden " BAA1" seviyesine düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, görünümün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı.

Çin rekabeti etkili oldu

Alman üreticinin faaliyet karı ve nakit akışında gelecek çeyreklerde önemli bir toparlanmanın beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Volkswagen'in faaliyetlerinde sektördeki zorluklar, sıfır emisyonlu araçlara geçişten kaynaklanan yapısal zorluklar ve Çin'den gelen şiddetli rekabet nedeniyle baskı altında kalacağının altı çizildi.

Moody's 21 Şubat'ta da Japon üretici Nissan'ın kredi notunu düşürmüştü.




#Otomobil
#volkswagen
#nissan

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