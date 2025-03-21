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Rusya'da petrol deposundaki yangın 10 bin metrekare alana yayıldı

Rusya'da petrol deposundaki yangın 10 bin metrekare alana yayıldı

11:0121/03/2025, Cuma
DHA
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Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposunda ikinci bir patlamanın yaşandığı ve yangının 10 bin metrekare alana yayıldığı bildirildi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposunda ikinci bir patlamanın yaşandığı ve yangının 10 bin metrekare alana yayıldığı bildirildi.

Krasnodar'daki Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle 19 Mart'tan itibaren yanan petrol deposuna ilişkin bilgi verildi. Depoda dün gece yeni bir patlama yaşandığı ve iki kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yangının 10 bin metrekare alana yayıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca 456 kişi ve 181 aracın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.




#Rusya
#Ukrayna
#İHA
#Yangın

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