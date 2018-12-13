Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük planı açıklıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük planı açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planının ardından ikinci 100 günlük eylem planı da bugün açıklanıyor. İkinci 100 günlük planda çevre ve şehircilik projelerine ağırlık verildiği öğrenilirken, bazı KDV düzenlemelerinin de yer alacağı kaydedildi.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk 100 günlük eylem planının ardından hazırlıkları süren ikinci 100 günlük eylem planını bugün açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ankara'daki elim kaza sonrası Cumhuriyet başsavcılarımız harekete geçmiş ve 3 kişi gözaltına alınmıştır. Kazada ölenlere Allahtan rahmet yararlılara ise acil şifalar dilerim.

Bugün açıklanacak 100 günlük planı içinde ağırlıklı olarak yerel seçimlere dönük projelerin ve ekonomik hedeflerin yer alacağı kaydedildi.

Planda Çevre ve Şehircilik başlığında şehirlere ve bölgelere yönelik özel projeler yer alacak. Planda ekonomiyle iligli bazı adımların da yer alacağı, KDV’ye dair bazı düzenlemelerin açıklanacağı da kaydediliyor.

400 yeni hedef

İstanbul ve Ankara’daki proje ve çalışmalara öncelik verilmesini isteyen Erdoğan’ın, ekonomideki önceliklere dair de hazırlık yaptırdığı biliniyor. İkinci 100 günlük planda da 400’ü aşkın hedefin belirlenmesi bekleniyor.

'Bu tuzakları çok kurdular, bunu da aşacağız'
OYNAT 01:59
'Bu tuzakları çok kurdular, bunu da aşacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük icraat programını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası hadiselerini hedefinde ekonomininde bulunduğunu dile getirerek ' Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bize bu tuzakları çok kurdular. Bunu da aşacağız' ifadelerini kullandı ve
tüm vatandaşları yastık altı döviz ve altınları çıkarma çağrısında bulundu.
YORUM YAP

Bilançoyu da açıklayacak

Erdoğan, ilk planda hedeflere ulaşılma oranı ile atılan adımlara daiir de bilgi verecek. 400 hedefin konulduğu ilk planda Cumhurbaşkanlığı için 11 başlıkta hedef konurken bunlardan tamamına yakını hayata geçirildi.

  • “Yeni teşkilat yapısının faaliyete geçmesi”, “Yeni ofis ve kurulların işler hale getirilmesi”, “OVP’nin ilan edilmesi”, “E-Devlet çalışmalarının başlatılması” gibi maddeler hayata geçti.

İlk planda en dikkat çeken başlıklardan, “Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların artırılması”, “Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı cezai yaptırımlar”, “Nafaka ödeme sisteminin adil hale getirilmesi” gibi başlıklarda adım ise henüz atılmadı.

REKLAM
  • İkinci 100 günlük planda çevre ve şehircilik projelerine ağırlık verildiği öğrenilirken, bazı KDV düzenlemelerinin de yer alacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan '100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan '100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı

/**/
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı, ikinci 100 günlük eylem planını açıklıyor.
Türkiye dünyaya silah satıyor

Türkiye dünyaya silah satıyor

Amerika'dan Uzak Doğu'ya uzanan pazarda Türkiye de yerini aldı.
TCDD personeli 3 kişi gözaltında

TCDD personeli 3 kişi gözaltında

​Ankara'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.
Rahipler de ikiye bölündü

Rahipler de ikiye bölündü

Ayinde, 'Rusya'dan ayrılalım mı' kavgası çıktı.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılıyor.

Beklenen ayrılık

Beklenen ayrılık

​Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesini resmen feshetti.

Görülmemiş düşüş

Görülmemiş düşüş

Bir zamanlar 2 milyon TL'ye çıkan taksi plakaları değer kaybetmeye devam ediyor.
Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

​5 yaşındaki Ege yaşam mücadelesi veriyor, ailesiyse suçluların hesap vermesini bekliyor.
Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Kilometrelerce yol gittikten sonra fark etti.
Yeni yılda emekli zamları

Yeni yılda emekli zamları

12 milyon emeklinin alacağı maaş netleşti.
Youtuber kardeşler gözaltında

Youtuber kardeşler gözaltında

29 ilde, gençleri uyuşturucuya özendiren video girenlere yönelik operasyon başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.