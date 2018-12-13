Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük planı açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk 100 günlük eylem planının ardından hazırlıkları süren ikinci 100 günlük eylem planını bugün açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Ankara'daki elim kaza sonrası Cumhuriyet başsavcılarımız harekete geçmiş ve 3 kişi gözaltına alınmıştır. Kazada ölenlere Allahtan rahmet yararlılara ise acil şifalar dilerim.
Bugün açıklanacak 100 günlük planı içinde ağırlıklı olarak yerel seçimlere dönük projelerin ve ekonomik hedeflerin yer alacağı kaydedildi.
Planda Çevre ve Şehircilik başlığında şehirlere ve bölgelere yönelik özel projeler yer alacak. Planda ekonomiyle iligli bazı adımların da yer alacağı, KDV’ye dair bazı düzenlemelerin açıklanacağı da kaydediliyor.
400 yeni hedef
İstanbul ve Ankara’daki proje ve çalışmalara öncelik verilmesini isteyen Erdoğan’ın, ekonomideki önceliklere dair de hazırlık yaptırdığı biliniyor. İkinci 100 günlük planda da 400’ü aşkın hedefin belirlenmesi bekleniyor.
Bilançoyu da açıklayacak
Erdoğan, ilk planda hedeflere ulaşılma oranı ile atılan adımlara daiir de bilgi verecek. 400 hedefin konulduğu ilk planda Cumhurbaşkanlığı için 11 başlıkta hedef konurken bunlardan tamamına yakını hayata geçirildi.
- “Yeni teşkilat yapısının faaliyete geçmesi”, “Yeni ofis ve kurulların işler hale getirilmesi”, “OVP’nin ilan edilmesi”, “E-Devlet çalışmalarının başlatılması” gibi maddeler hayata geçti.
İlk planda en dikkat çeken başlıklardan, “Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların artırılması”, “Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı cezai yaptırımlar”, “Nafaka ödeme sisteminin adil hale getirilmesi” gibi başlıklarda adım ise henüz atılmadı.
- İkinci 100 günlük planda çevre ve şehircilik projelerine ağırlık verildiği öğrenilirken, bazı KDV düzenlemelerinin de yer alacağı kaydedildi.